La definizione e la soluzione di: In equitazione, gara di resistenza lunga molti km. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ENDURANCE

Curiosità/Significato su: In equitazione, gara di resistenza lunga molti km ricalcava in gran parte quello di due anni prima, ma era leggermente più corto (12,1 km); in compenso la gara era più lunga (14 giri). Il luogo di partenza-arrivo ...

Altre definizioni con equitazione; gara; resistenza; lunga; molti; Tale è il concorso di equitazione fatto di 3 prove; Relativo all'equitazione; Una gara di equitazione; Un luogo in cui si insegna equitazione; Quella di legge ha una funzione di garanzia; Garanzia su un bene immobile del debitore; La zingara di Per chi suona la campana; Gara tra scacchisti; Serve a fiaccare la resistenza del nemico; La resistenza aumentata dei metalli; Che oppongono resistenza... in modo insolito; Resistenza di un corpo a flessione o deformazione; Pasta fresca lunga tipica dell'Umbria; Una lunga e faticosa camminata; Un'automobile molto lunga e lussuosa fra; Scocciati... come piatti a lunga cottura; Andava in tilt... in molti bar e sale giochi; La hanno doppia molti supereroi; Molti libri di pregio li hanno di pelle; Prefisso che moltiplica per sette; Ultime Definizioni