La definizione e la soluzione di: Dotati di molte propaggini come gli alberi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : RAMOSI

Curiosità/Significato su: Dotati di molte propaggini come gli alberi prede al riparo. Le leonesse a ogni modo, sono a volte in grado di scalare gli alberi (se questi non sono troppo alti) per impossessarsi del bottino nascosto ...

