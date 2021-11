La definizione e la soluzione di: I docenti universitari non ordinari né emeriti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ASSOCIATI

Curiosità/Significato su: I docenti universitari non ordinari ne emeriti anche dai ricercatori universitari, dai docenti a contratto, e naturalmente dai docenti di ruolo, gli associati e gli ordinari. Il titolo di "Professor" ...

