La definizione e la soluzione di: Disegna immagini in prevalenza sacre sulla strada. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MADONNARO

Curiosità/Significato su: Disegna immagini in prevalenza sacre sulla strada Giugliano in Campania (AFI: [?u?'?a?no i? kam'pa?nja], comunemente chiamato Giugliano) è un comune italiano di 119 698 abitanti della città metropolitana ...

Altre definizioni con disegna; immagini; prevalenza; sacre; sulla; strada; Il Philip disegnatore di cappelli; Il Giorgio disegnatore Disney di Topolino; Il nome d'arte del disegnatore Roberto Raviola; La firma di Tofano disegnatore; Singole immagini fisse trasmesse da uno schermo; Un fascino nell'era delle immagini ing; Immagini tridimensionali; Crea immagini liriche; Sono fittas delle steli sacre della Sardegna preromana; Fa traffico di cose sacre; Decorare una parete con immagini sacre o storiche; Veda e canone cinese ne sono un esempio di sacre; Antenata dell'odierna assicurazione sulla vita; Città sarda sulla Riviera del Corallo; La monaca agostiniana con la stigmata sulla fronte; La Domenica che va in onda dal 1953 sulla Rai; Quello stradale è reato in Italia; Strada __, nota canzone di Claudio Baglioni; Vi arriva una classica ciclistica su strada; La strada segnalata con una sorta di T; Ultime Definizioni