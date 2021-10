La definizione e la soluzione di: Un corpetto leggero usato in passato dalle donne. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SOTTOVITA

Curiosità/Significato su: Un corpetto leggero usato in passato dalle donne principale: Y?m. In Cina tra le donne benestanti della dinastia Ming dei secoli XIV-XVII divenne di moda un comodo corpetto di seta legato in vita e (eventualmente ...

Altre definizioni con corpetto; leggero; usato; passato; dalle; donne; Il metallo più leggero; Un fine e leggero pizzo; Può essere profondo, leggero, pesante; Uno spettacolo leggero; Piccolo dischetto bucato usato con viti e bulloni; Un veleno, usato come doping nei primi del '900; Un errore causato dalla distrazione; L'acido usato nella preparazione delle candele; Film in cui due radioamatori alterano il passato; Passato... come il tempo; È fresca se è appena stato passato il pennello; Si inseriva in passato nei telefoni pubblici; Caratterizzati e provenienti dalle vette; Una volpe subsahariana dalle grandi orecchie; Il fine antipasto ottenuto dalle uova di storione; Pappagallo dalle piume multicolori; Si lascia corteggiare a Uomini e Donne; Donne ammalianti; Donne che cuciono per mestiere; Donne in piscina; Ultime Definizioni