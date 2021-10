La definizione e la soluzione di: Considerato spesso in antitesi al copyright ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : COPYLEFT

Curiosità/Significato su: Considerato spesso in antitesi al copyright ing

Altre definizioni con considerato; spesso; antitesi; copyright; E' considerato il numero perfetto; Celebre poeta siracusano considerato il padre della poesia bucolica; Pazzo, sconsiderato; E considerato il “padre della storia”; Spesso dà il via alla creatività; Chi fa spesso uscite che imbarazzano fra; Scarpe spesso in cuoio, aperte e senza lacci; Spesso di nylon, vestono le gambe fra; Il fratello in antitesi con Prometeo; E' in antitesi con l'apparenza; L’antitesi di contro; L’antitesi di sempre; Sono vicine nel copyright; Violazione del copyright; Ultime Definizioni