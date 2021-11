La definizione e la soluzione di: Considerare come presupposto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ASSUMERE

Curiosità/Significato su: Considerare come presupposto si ravvisa una minore forza economica in capo a chi ha realizzato il presupposto del tributo in modo ecologicamente più sostenibile. Il tributo ambientale ...

Altre definizioni con considerare; come; presupposto; Un lato da considerare: l'altra __ della medaglia; Il considerare l'interesse personale come base di ogni motivazione; Una risposta da Considerare; Lasciare da parte, non considerare; Come un acido aspro contenuto nell'uva; Quella del Sud ebbe come capitale Staliniri; Come le persone dette in carne; Iscritta... come una rete nel calcio; Il presupposto necessario sine qua non lat; Ultime Definizioni