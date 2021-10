La definizione e la soluzione di: Consente di aprire dei giochi per console nel PC. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : EMULATORE

Curiosità/Significato su: Consente di aprire dei giochi per console nel PC varie versioni per la quasi totalità delle console e dei computer, che gli hanno permesso di conservare fino a oggi la sua fama di classico dei videogiochi ...

Altre definizioni con consente; aprire; giochi; console; Consente la propulsione di un veicolo; Tubo che consente di respirare sott'acqua; Consente a tutti di cantare; Consente di fregiarsi del titolo di dottore; Aprire un vestito; Si dà per aprire; Non fa aprire... l'ombrello in casa; Per allontanarli basta aprire la bocca; C'è quella dei segnali, dei giochi, di Darwin..; I mobili che ospitano i videogiochi arcade; I giochi condotti da Ettore Andenna ne erano privi; Giochi di carte che si trovano... nei gioielli; La moglie del console Tiberio Sempronio Gracco; Salvò molti ebrei fingendosi console di Spagna; Un Lucio Licinio noto sfarzoso console romano; Console e imperatore romano... molto ostinato;