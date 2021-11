La definizione e la soluzione di: Comune friulano, Portus Naonis per i romani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PORDENONE

Curiosità/Significato su: Comune friulano, Portus Naonis per i romani costituita con il comune di Cordenons, a est, e quello di Porcia, a ovest, la sua passata vocazione portuale si evidenzia nel nome Portus Naonis (in latino "porto ...

Nome comune del carbonato di potassio; Un comune vezzeggiativo di Giuseppe; Il Balsamo comune milanese; Il comune veneziano che ospita il Museo del vetro; Un monte friulano, noto per gli impianti sciistici; Importante fiume friulano subaffluente dell'Isonzo; Friulano di città; La squadra di calcio del capoluogo friulano; I romani vi sconfissero Cartagine nel 256 a.C; Il Mare Superum per gli antichi romani; Lo era il labaro dei militari romani; L'attuale Irlanda per gli antichi Romani;