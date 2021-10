La definizione e la soluzione di: Componimenti poetici come A Zacinto e Alla sera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SONETTI

Curiosità/Significato su: Componimenti poetici come A Zacinto e Alla sera scritto a Milano negli ultimi mesi del 1802 e nei primi del 1803. Il componimento è dedicato all'isola del mar Ionio (Zacinto, più nota come Zante) dove ...

