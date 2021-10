La definizione e la soluzione di: Come il risotto o un baccalà lagunare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MANTECATO

Curiosità/Significato su: Come il risotto o un baccala lagunare Vulgaris). Risotto con i fegadini e le regueste: riso con fegatini e durelli di gallina. Risotto all'Amarone: risotto aromatizzato con il vino Amarone ...

