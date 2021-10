La definizione e la soluzione di: Come matite che vanno temperate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SPUNTATE

Altre definizioni con come; matite; vanno; temperate; Estreme e severe come possono essere le decisioni; Una pianura secca come quella russa; Lo sono show come X Factor o Amici ing; Alto ma verso il basso, come un pozzo; Come gli ori vinti a Sydney nel 2000; Si consumano nelle matite; Matite colorate; Colori a cera, matite colorate; Un astuccio per matite; Galleggianti che vanno a vela, a motore, a remi..; Vanno in viaggio di nozze; Per esercitarsi vanno al poligono; Vanno in luna di miele; Lo sono matite ben temperate;