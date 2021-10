La definizione e la soluzione di: Come gli ori vinti a Sydney nel 2000. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : OLIMPICI

Curiosità/Significato su: Come gli ori vinti a Sydney nel 2000 Atlanta 1996 (argento, con sconfitta contro gli olandesi per 17-15 al tie break) e Sydney 2000 (bronzo). A riprova della competitività della generazione ...

Altre definizioni con come; vinti; sydney; 2000; Estreme e severe come possono essere le decisioni; Una pianura secca come quella russa; Lo sono show come X Factor o Amici ing; Alto ma verso il basso, come un pozzo; Il Guai con cui Brenno minacciò i vinti; Candidato per ben otto volte all’Oscar, ne ha vinti due; Ritenere, essere convinti di qualcosa; Si contrappongono ai vinti; Lo Stato con Sydney; Entrando a Sydney; Linee aeree...a Sydney ing; Si dice often a Sydney; Ha ospitato le Olimpiadi del 2000, in Australia; Il ministero diretto da Umberto Veronesi nel 2000; Nel 2030 lo saranno i nati nel 2000; Nel 2016 i nati nel 2000; Ultime Definizioni