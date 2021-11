La definizione e la soluzione di: Come gli alberi, gli arbusti, i muschi... Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : VEGETALI

Curiosità/Significato su: Come gli alberi, gli arbusti, i muschi.. composta principalmente da muschi, licheni e pochi arbusti. In realtà, almeno sui terreni più elevati e asciutti, crescono anche arbusti nani sempreverdi. Le ...

