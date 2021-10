La definizione e la soluzione di: Come le frange politiche più radicalizzate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ESTREME

Curiosità/Significato su: Come le frange politiche piu radicalizzate insieme ad Enzo Masini, al gruppo di Gianfranco Faina e ai suoi compagni piu' fedeli come Luigi Grasso, Riccardo Degli Innocenti e altri ex luddisti, quindi ...

Altre definizioni con come; frange; politiche; radicalizzate; Atterrare... come un idrovolante; Come il favoreggiatore esterno di un crimine; Cani da caccia come il limiere o l'harrier; Catturata come una fotografia; Si infrange a riva; Un solido rifrangente; Infrangere... la legge; In ottica, figura che rifrange la luce; Possono studiarsi politiche, motorie, naturali..; Sogni, fantasticherie... politiche; Hanno aderito alle proposte politiche di Grillo; Il Gian Marco ex Ministro delle politiche agricole;