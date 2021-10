La definizione e la soluzione di: Come il favoreggiatore esterno di un crimine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : COLLUSO

Curiosità/Significato su: Come il favoreggiatore esterno di un crimine rimanendo sostanzialmente degli operai del crimine. Il 27 agosto venne ucciso Sergio Carozzi, un commerciante di Ostia che aveva osato denunciare per estorsione ...

Altre definizioni con come; favoreggiatore; esterno; crimine; Atterrare... come un idrovolante; Come le frange politiche più radicalizzate; Cani da caccia come il limiere o l'harrier; Catturata come una fotografia; Lo strato esterno della Terra, solido e roccioso; L'alluce il cui asse devia verso l'esterno; Cronista... esterno; Strato esterno del cervello; Spettatori... del crimine; Evidenzia tracce organiche sulle scene del crimine; Il Danson di CSI: Scena del crimine; Assiste a un crimine;