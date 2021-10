La definizione e la soluzione di: Come dire pericoloso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : RISCHIOSO

Curiosità/Significato su: Come dire pericoloso È un modo di dire chiaramente derivato dal gioco del calcio: quando i difensori devono sbarazzarsi rapidamente di un pallone pericoloso, possono decidere ...

