La definizione e la soluzione di: Come carte... prese dall'acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PESCATE

Curiosità/Significato su: Come carte... prese dall acqua un gioco di carte nato a Firenze nel XVI secolo e al giorno d'oggi non più praticato. Minchiate si riferisce anche al mazzo di 97 carte usato per tale ...

Altre definizioni con come; carte; prese; dall; acqua; Componimenti poetici come A Zacinto e Alla sera; Dei premi come le coppe; Processata o lavorata come la pelle animale; Ricavato come il particolare dal generale; Insieme ai fiori sono carte dal seme nero; Lo furono Platone, Cartesio e Nietzsche; Antico gioco di carte persiano, popolare in India; Cartelle per molteplici documenti; Rappresentazione della Natività tramite statuine; Può esserlo la pelle che presenta rossore; Prima del presente; Proteina presente in capelli, peli, pelle e unghie; Abbattuti... dallo spavento; Testi letti dal maestro... e scritti dall'alunno; La catena di supermercati dalla consonante rossa; Maschera che protegge dalla nocività dell'aria; Cuoce con acqua... in forma gassosa; Impregnato d'acqua; Protegge dagli schizzi d'acqua della ruota; Best seller di Valérie Perrin: __ l'acqua ai fiori; Ultime Definizioni