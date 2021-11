La definizione e la soluzione di: In classe il loro elenco si stila ogni giorno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PRESENTI

Curiosità/Significato su: In classe il loro elenco si stila ogni giorno vi fu sempre Ireneo di Lione che nella sua opera Adversus Haereses stila un elenco di coloro che, secondo lui, dovevano essere stati i primi vescovi romani ...

