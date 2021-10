La definizione e la soluzione di: Il chiusino della fogna, spesso in ghisa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TOMBINO

Curiosità/Significato su: Il chiusino della fogna, spesso in ghisa Disambiguazione – "Fogna" rimanda qui. Se stai cercando la frazione di Laurino, vedi Villa Littorio. Per fognatura (più formalmente sistema di drenaggio ...

Un chiusino lungo il marciapiede; Protegge dagli schizzi d'acqua della ruota; 007 - Bersaglio __, film della saga di James Bond; Una relazione... della bici; Così è detto il dialetto della capitale italiana; Così viene anche detto un grosso topo di fogna; Scolo fluido delle reti fognarie; Cloaca, fogna; Lunghi legumi verdi spesso consumati bolliti; Pesce dell'Atlantico spesso affumicato; Lo ripete spesso chi procrastina; Uno spesso foglio di plastica; Le vocali in ghisa; Si usa in siderurgia per fabbricare la ghisa; Si ottiene dalla ghisa; Si producono dalla ghisa;