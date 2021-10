La definizione e la soluzione di: Chiosco provvisorio in piazze o giardini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : GAZEBO

Curiosità/Significato su: Chiosco provvisorio in piazze o giardini trasferite altrove, resta solo un chiosco posto fra la Ghirlandina e il palazzo comunale (il chiosco Schiavoni) in ferro costruito in ferro fuso e battuto, che ...

