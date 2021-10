La definizione e la soluzione di: Lo è chi si pone in maniera avversa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : OSTILE

Curiosità/Significato su: Lo e chi si pone in maniera avversa di reazione avversa da farmaco (ADR, Adverse Drug Reaction in inglese), secondo la normativa attualmente vigente in Italia ed in Europa, si identifica ...

