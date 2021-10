La definizione e la soluzione di: Chi finge di essere ciò che non è. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SEDICENTE

Curiosità/Significato su: Chi finge di essere cio che non e infine oro, pretende anche di portare via 300 fanciulli e 300 fanciulle. Re Marco non tollera ciò, ma è incapace di battersi e nessuno dei suoi baroni sembra ...

Altre definizioni con finge; essere; L'indovinello della Sfinge; Non lo è chi finge di non sentire; Quello della Sfinge si trovava all'entrata di Tebe; Salvò molti ebrei fingendosi console di Spagna; Estreme e severe come possono essere le decisioni; Può essere madornale; Inesatto come può essere un apparecchio; Utili al benessere fisico; Ultime Definizioni