La definizione e la soluzione di: Che sorpresa In un programma di Raffaella Carrà. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CARRAMBA

Curiosità/Significato su: Che sorpresa In un programma di Raffaella Carra Raffaella Carrà, pseudonimo di Raffaella Maria Roberta Pelloni (Bologna, 18 giugno 1943 – Roma, 5 luglio 2021), è stata una soubrette, cantante, ballerina ...

