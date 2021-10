La definizione e la soluzione di: Che induce in uno stato simile al dormiveglia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : IPNOTICO

Curiosità/Significato su: Che induce in uno stato simile al dormiveglia cerebrali che vengono prodotte in maggioranza sono quelle theta, associate a visioni ipnagogiche, fantastiche, tipiche dello stato di dormiveglia. In numerosi ...

