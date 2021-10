La definizione e la soluzione di: Che emette fotoni... come una stella. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : LUMINOSA

Curiosità/Significato su: Che emette fotoni... come una stella superficie. Una volta che il gas incandescente è giunto alla fotosfera, emette fotoni nello spazio. Stelle con temperature più basse del Sole, come le nane ...

Altre definizioni con emette; fotoni; come; stella; Emette rintocchi presso la chiesa; Emette... i Bot; Emettere... un mandato di cattura; Un corpo celeste che emette onde radio; Macchina in grado di produrre fasci di elettroni e fotoni; E' formata da fotoni; Come i nodi che non ci sono più; Necessaria come una somma di cui si è debitori; Magro come un volto; Come un bicchiere dosatore; La stella del nord dell'Orsa Minore; Costellazione del cielo boreale, Draco in latino; La costellazione con Asellus Borealis e Australis; La più luminosa della costellazione dell'Aquila; Ultime Definizioni