La definizione e la soluzione di: Cartelle per molteplici documenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FALDONI

Curiosità/Significato su: Cartelle per molteplici documenti implementa le cartelle di lavoro XMind consiste in un archivio compresso ZIP contenente un documento XML per il contenuto, un documento XML per gli stili ...

Ultime Definizioni