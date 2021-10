La definizione e la soluzione di: Canzoni popolari in rima. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : STORNELLI

Curiosità/Significato su: Canzoni popolari in rima costituire anche un'assonanza); questo tipo di rima è spesso usato negli stornelli e nelle canzoni popolari, di solito di argomento licenzioso: Esiste poi ...

