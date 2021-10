La definizione e la soluzione di: Buste in tessuto chiudibili con un cordoncino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SACCHE

Curiosità/Significato su: Buste in tessuto chiudibili con un cordoncino

Altre definizioni con buste; tessuto; chiudibili; cordoncino; Il fantasmino verde che compare in Ghostbusters; Palma caratterizzata da grandi foglie e fibre robuste; Robustezza, grandezza; Hanno robuste macine; Cellula del tessuto connettivo che accumula lipidi; Un tessuto grigio, molto serioso; Lo è un tessuto che andrebbe stirato; Bordo laterale di un tessuto, che non si sfilaccia; Cordoncino per esplosivo; Un cordoncino con i puntali; Ultime Definizioni