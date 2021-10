La definizione e la soluzione di: In botanica, il gambo del fiore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PEDUNCOLO

Curiosità/Significato su: In botanica, il gambo del fiore famiglia delle Asteraceae. Il nome generico (Helianthus) deriva da due parole greche: ”helios” (= sole) e ”anthos” (= fiore) in riferimento alla tendenza ...

Altre definizioni con botanica; gambo; fiore; La corteccia in botanica; La scienza con zoologia, botanica e mineralogia; Studioso di botanica o zoologia; Zona di diffusione di una specie animale o botanica; Erba officinale commestibile dal gambo rosso; Il gambo della foglia; Il gambo che collega il frutto alla pianta; l1 gambo del fiore; Il calice e la corolla del fiore; Quelli di Belfiore si trovano a Mantova; La Fiorella, annunciatrice Fininvest e Mediaset; Il Salvo che ha interpretato in TV Beppe Fiorello; Ultime Definizioni