La definizione e la soluzione di: Bordo laterale di un tessuto, che non si sfilaccia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CIMOSA

Curiosità/Significato su: Bordo laterale di un tessuto, che non si sfilaccia l'estremità di un cavo vegetale affinché non si sfilacci. Controfiocco secondo fiocco posto davanti al principale. Controranda in un armo che prevede una ...

