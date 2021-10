La definizione e la soluzione di: Bambino non ancora svezzato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : LATTANTE

Curiosità/Significato su: Bambino non ancora svezzato occidentale in cui, solitamente, il bambino viene allattato fino ai 6 mesi di vita e svezzato precocemente. Inoltre, il colostro non viene considerato nocivo: anzi ...

