La definizione e la soluzione di: Un attrezzo per fare lo sci di fondo... a casa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ELLITTICA

Curiosità/Significato su: Un attrezzo per fare lo sci di fondo... a casa stesso attrezzo nel concorso individuale. Esce dalla lotta medaglie tra le lacrime. Si rifà vincendo due ori e un argento nei singoli attrezzi. Il pugile ...

Altre definizioni con attrezzo; fare; fondo; casa; Lavorare la terra con un attrezzo; Utensile, attrezzo; Attrezzo del boscaiolo; Attrezzo a lama ricurva; Andare in giro per negozi: fare __ ing; Vengono dati dall'insegnante da fare a casa; Refrattario a fare o dire qualcosa; Fare una prova; Fondo di risorse; In fondo alle vertebre; Fondo... di classifica; Gia' in fondo; Casa di moda produttrice del famoso profumo n°5; Casa editrice dei fumetti di Tex e Dylan Dog; La casa produttrice del videogioco Duck Hunt; Si comprano per arredare casa;