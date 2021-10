La definizione e la soluzione di: Le aree in cui si stanno costruendo degli edifici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CANTIERI

Curiosità/Significato su: Le aree in cui si stanno costruendo degli edifici Silla regolarizzò lo sfondo verso il Campidoglio costruendo sul colle il Tabularium e intorno alla piazza si ebbe la costruzione delle quattro basiliche, ...

Altre definizioni con aree; stanno; costruendo; degli; edifici; Aveva cesaree mura per Carducci; Porzioni di aree; Moderato nel mangiaree nel bere; Scogliere calcaree provenzali, nota meta turistica; Aziende... che stanno insieme; Non stanno nella pelle; Stanno in zona; Stanno in pena; Innalzato costruendo; Area in cui si sta costruendo un edificio; Innalzare costruendo; La Scarlett Vedova Nera degli Avengers; Barra degli strumenti del PC ing; L'albero degli __, film di Ermanno Olmi del 1978; Propri degli avi; Edifici in cui si celebra il culto cristiano; Edificio che ospita una comunità monastica; Ultimi piani degli edifici; Edifici per abitazione; Ultime Definizioni