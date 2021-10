La definizione e la soluzione di: Antico gioco di carte persiano, popolare in India. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : GANJIFA

Curiosità/Significato su: Antico gioco di carte persiano, popolare in India abolito nel 1947, anno in cui l'India ha ottenuto l'indipendenza. Il nome India deriva da quello del fiume Indo, dal persiano antico Hindush, a sua volta ...

