La definizione e la soluzione di: Antica via consolare che collega Roma alla Francia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : AURELIA

Curiosità/Significato su: Antica via consolare che collega Roma alla Francia omonime, vedi Via Aurelia (disambigua). La via Aurelia è un'antica strada consolare romana che costeggiava il mar Tirreno e il mar Ligure fino alla Gallia. ...

Altre definizioni con antica; consolare; collega; roma; alla; francia; L'antica Propontide greca che comunica con l'Egeo; Il sacro confine dell'antica Roma; Antica città greca nella Misia fondata da Focesi; Piccola isola atlantica in cui si trova Jamestown; Antica strada consolare romana; Via consolare romana che univa Roma a Firenze; Strada consolare romana; Via consolare che confluisce nella Salaria; Lo scienziato collega di Marlin in Topolino; Collegata alla chitarra riproduce vari effetti; È collegato al mar Egeo dallo stretto del Bosforo; La via che collegava Roma a Firenze; Zona di Roma da cui veniva una nota banda; Gli indoeuropei che fondarono Roma; Comune friulano, Portus Naonis per i romani; A Roma, quelle opime erano un trofeo di guerra; È solforosa in un disco di Lucio Dalla; La moviola che si richiede nella pallavolo ing; Successore di Blatter alla guida della FIFA; Aderente alla stessa filosofia di Tommaso Moro; Maresciallo di Francia capo del governo di Vichy; Altopiano tra Francia, Belgio e Lussemburgo; Simile al carabiniere il Francia; Cellini scolpì quella di Francesco I di Francia; Ultime Definizioni