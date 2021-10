La definizione e la soluzione di: Andava in tilt... in molti bar e sale giochi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FLIPPER

Curiosità/Significato su: Andava in tilt... in molti bar e sale giochi si andava a far visita a casa di amici o conoscenti o quando ci si fermava in un pubblico locale (caffè, bar, ecc.) per fare "quattro chiacchiere", e veniva ...

