La definizione e la soluzione di: Andare in giro per negozi: fare __ ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SHOPPING

Curiosità/Significato su: Andare in giro per negozi: fare __ ing door. [Azione da fare] Il verbo to stop regge l'infinito se è espressa la ragione per cui ci si ferma nel fare qualcosa; il verbo in -ing se si dice che ...

