La definizione e la soluzione di: In anatomia si usa contrapposto a caudali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ROSTRALI

Curiosità/Significato su: In anatomia si usa contrapposto a caudali in cui avviene il trauma durante l'attività fisica (in cui il corpo e la parte interessata aumentano di temperatura). A caro amico Si usa quando si vuole ...

Altre definizioni con anatomia; contrapposto; caudali; In anatomia si trova tra due epifisi; Contrapposto ad analogico; Genere musicale contrapposto al be-bop; In filosofia è contrapposto a trascendente; E' contrapposto a fast; Ultime Definizioni