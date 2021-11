La definizione e la soluzione di: Alto ma verso il basso, come un pozzo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PROFONDO

Curiosità/Significato su: Alto ma verso il basso, come un pozzo Il pozzo di San Patrizio storico è una struttura costruita da Antonio da Sangallo il Giovane a Orvieto, tra il 1527 e il 1537, per volere del papa Clemente ...

