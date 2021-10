La definizione e la soluzione di: Aggettivo impiegato come sinonimo di europoide. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CAUCASICO

Curiosità/Significato su: Aggettivo impiegato come sinonimo di europoide dell'Iliade e l'Odissea (oltre a commentare Aristotele ed Euripide) e realizzò due codici di entrambe le opere, che Boccaccio inviò al Petrarca (1365) ...

