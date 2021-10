La definizione e la soluzione di: La zingara di Per chi suona la campana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PILAR

Curiosità/Significato su: La zingara di Per chi suona la campana film del 1943, vedi Per chi suona la campana (film). Per chi suona la campana (For Whom the Bell Tolls) è un romanzo del 1940 di Ernest Hemingway. Esso ...

Altre definizioni con zingara; suona; campana; Zingara; La zingara madre di Corto Maltese; Risuona di belati; Lo si suona in chiesa; L'involto... che si suona; Venivano suonati nella caccia alla volpe; __ Martino campanaro; Uno strumento, tipo la campana, che suona grazie alla vibrazione del suo corpo; Sono un tipo di pasta di origine campana; I rintocchi della campana;