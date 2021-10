La definizione e la soluzione di: La via che collegava Roma a Firenze. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CASSIA

Curiosità/Significato su: La via che collegava Roma a Firenze stai cercando la strada moderna, vedi Strada statale 2 Via Cassia. La via Cassia era un'antica strada consolare romana che collegava Roma con l'Etruria ...

