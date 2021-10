La definizione e la soluzione di: Uomo rozzo come il contadino di un'opera di Giulio Cesare Croce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BERTOLDO

Curiosità/Significato su: Uomo rozzo come il contadino di un opera di Giulio Cesare Croce Cacasenno, figliuolo del semplice Bertoldino), i primi due scritti da Giulio Cesare Croce e l'ultimo da Adriano Banchieri, pubblicata per la prima volta nel ...

