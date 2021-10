La definizione e la soluzione di: Prime lettere in arabo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : AR

Curiosità/Significato su: Prime lettere in arabo in prevalenza dalle sole consonanti; ne sono un esempio l'alfabeto arabo, l'alfabeto ebraico e l'alfabeto aramaico. Il nome abjad deriva dalle prime lettere ...

