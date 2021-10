La definizione e la soluzione di: Prime in chiesa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : CH

Curiosità/Significato su: Prime in chiesa termini "Chiesa cattolica", "cattolicesimo" o "cattolico" vedi Cattolicità, Chiesa cattolica (disambigua) e Cattolicesimo (disambigua) La Chiesa cattolica ...

Altre definizioni con prime; chiesa; Le prime in ippica; Ansia che opprime; Fra le prime e le terze; Le prime in atletica; Lo si suona in chiesa; Emette rintocchi presso la chiesa; La chiesa col trono del vescovo; Padre della Chiesa e vescovo di Lione; Ultime Definizioni