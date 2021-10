La definizione e la soluzione di: Occorrono per le tisane. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ERBE

Curiosità/Significato su: Occorrono per le tisane dispensati dal farmacista in farmacia e parafarmacia. Per la prescrizione, che è un atto medico, occorrono: la laurea in medicina e chirurgia, l'abilitazione ...

Per quello fotografico non occorrono fucili; Occorrono agli alpinisti; Per giocarci occorrono pallina, racchetta, parete; Per farne due occorrono quattro persone; Fornisce chi beve tisane; Prepara infusi e tisane; La preparazione di tè, tisane e camomille; Con quello dolce si producono varie tisane;