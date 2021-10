La definizione e la soluzione di: Monete che hanno preceduto l'euro in Italia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : LIRE

Curiosità/Significato su: Monete che hanno preceduto l euro in Italia d'Italia Centesimo di lira Euro Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Lira (moneta) Lira pesante Monete commemorative (lira italiana) Monete euro italiane ...

Altre definizioni con monete; hanno; preceduto; euro; italia; Antiche monete inglesi; Punzone per monete; Monete dell'antica Grecia; Antiche monete; Le hanno topi e talpe; Le hanno Piero e Irma; Hanno per capitale Honolulu; Parole che hanno l’accento tonico sulla quartultima sillaba; Ha preceduto IMU c ICI; Uno che ci ha preceduto; Ha preceduto IMU e ICI; Ha preceduto l'alba di oggi; Europea di Bucarest; Comunità Economica Europea; Gli Europei per gli Inglesi; C'era prima dell'euro; Cognome di una nota attrice italiana; Ente Italiano per le Audizioni Radiofoniche; Con verde e bianco sulla bandiera italiana; Una frazione del Giro d’Italia; Ultime Definizioni