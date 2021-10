La definizione e la soluzione di: La messa in acqua di una nave. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : VARO

Curiosità/Significato su: La messa in acqua di una nave stai cercando altri significati, vedi Galea (disambigua). La galea o galera è un tipo di nave da guerra e da commercio spinto completamente dalla forza ...

