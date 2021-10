La definizione e la soluzione di: Indicativo in brev. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : IND

Curiosità/Significato su: Indicativo in brev l'elemento libero X è realizzato in due brevia UU, il longum successivo sia a sua volta soluto in due brevia, a in modo da ottenere il proceleusmatico ?? ...

Altre definizioni con indicativo; brev; Indicativo in breve; Battaglione in breve; Con quella a pressione si abbrevia la cottura; Azienda che propone brevi soggiorni di vacanza a tema; Brevi notizie su un fatto; Ultime Definizioni